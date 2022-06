Maturità, scatta la seconda prova scritta predisposta dalle scuole: volti sereni all'ingresso

È il giorno della seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa per ciascun indirizzo, che riguarda una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.

Quest'anno il test è predisposto dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza pandemica. La durata della seconda prova scritta cambia da indirizzo a indirizzo; si va dalla prova in un unico giorno, con durata in genere di 6 ore (ma ci sono quadri di riferimento che possono prevedere anche una durata di 4 ore o una, massima, di 8 ore), alla prova dei licei artistici che dura 3 giorni (6 ore al giorno). Nei licei musicali e coreutici la prova dura due o più giorni, e comprende una parte scritta/teorica e una performativa.

Ed ecco in questo video i commenti all'ingresso a scuola da parte degli studenti del Maria Adelaide di Palermo. Volti sereni dopo lo scoglio della prima prova sostenuta ieri. La maggior parte degli studenti ha, infatti, tirato un grande sospiro di sollievo dopo il tema di Italiano. La paura per il ritorno degli scritti, dopo due anni di stop, si è infatti subito dissolta alla lettura dei temi proposti. Secondo un sondaggio "a caldo" realizzato dal portale Skuola.net - interpellando 500 maturandi all'uscita dalle prove - oltre 3 su 4 si sono detti d'accordo col ministro Bianchi che, a pochi giorni dall'esame, aveva definito le tracce "bellissime".

Forse perché, gli argomenti selezionati, sono risultati davvero fattibili ai più. Circa 6 su 10 sostengono che sarebbero stati in grado di svolgere la maggior parte delle tracce presenti nel plico ministeriale; ben 1 su 5 addirittura tutte.

Mentre il 17% ha ammesso che sapeva sviluppare solo quella scelta. Ma appena il 5% ha segnalato delle difficoltà anche nella traccia poi affrontata. E, più in generale, oltre il 90% si aspettava quantomeno uno dei sette spunti apparsi.

