Bagheria, 4 lavoratori in nero in un'azienda del porta a porta: scattano le multe

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno scoperto quattro lavoratori in nero. Durante un controllo presso una società operante nel settore delle vendite porta a porta e del telemarketing, le fiamme gialle hanno scoperto infatti la presenza, fra gli altri, anche di quattro dipendenti intenti a prestare la propria opera pur in assenza delle comunicazioni obbligatorie per l’assunzione.

Al datore di lavoro è stata comminata una sanzione amministrativa (per norma varia da 1.800 a 10.800 euro) per ciascun lavoratore impiegato in nero.

