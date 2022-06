Villagrazia di Carini, alla discoteca Mob tre collaboratori non in regola: scatta la multa

La guardia di finanza di Carini ha individuato tre lavoratori irregolari nella discoteca Mob Theatre di Villagrazia di Carini. Durante un controllo presso il locale da ballo, hanno rilevato dalla documentazione presa in esame l’utilizzo di tre collaboratori occasionali, per i quali era stata omessa la prescritta segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, integrando così la violazione amministrativa di ritardata comunicazione di lavoratori autonomi occasionali (recentemente introdotta nell’ordinamento giuridico di matrice giuslavoristica). Pertanto, nei confronti del legale rappresentante dell’impresa controllata sono state elevate sanzioni amministrative (il massimo in questi casi è 6.500 euro).

