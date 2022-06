Festa della Repubblica, la consegna delle onorificenze a Palermo

Consegna delle onorificenze questa mattina al teatro Politeama Garibaldi, nell'ambito della Festa della Repubblica. Alla presenza delle autorità civili e militari si è svolgendo la cerimonia di distribuzione delle distinzioni onorifiche dell'ordine al merito della Repubblica e delle medaglie d'onore alla memoria di cittadini italiani, militari e civili deportati nei lager nazisti dopo l'8 settembre del 1943. Tra gli insigniti, anche, Pino Zingale, procuratore regionale della Corte dei Conti, al quale è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.

Nel corso della manifestazione sono state anche premiate le scuole vincitrici del concorso "Libertà di stampa e cultura della legalità". organizzato dalla Prefettura di Palermo, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l’Associazione Siciliana della Stampa e l’Ufficio Scolastico Provinciale. L’iniziativa mira a far conoscere il lavoro del giornalista e l’importanza della libertà di stampa, valore indispensabile del sistema democratico, nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità. Esperti dell’Associazione Libera e 16 giornalisti come tutor, hanno assistito e accompagnato gli studenti nel loro lavoro.

Al primo posto si è piazzato l'IC "Rosario Livatino" di Ficarazzi con il cortometraggio "Reporter per un giorno", al secondo posto il liceo classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo con il cortometraggio "Contrappasso, quando a vincere è la legalità", al terzo posto l'IC San Giuseppe Jato con l'articolo "Il nuovo giardino della memoria apre le porte".

