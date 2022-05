Palermo, dopo i monopattini in affitto ecco le e-bike: 500 bici elettriche sulle strade

Cinquecento biciclette elettriche in condivisione per le strade di Palermo. Il sistema è identico a quello messo in atto con successo per i monopattini, diventati una ormai diffusa alternativa alla mobilità urbana in città.

Da oggi i palermitani potranno accedere ai servizi messi a disposizione da Dott (bici e monopattini) indistintamente, attraverso un’unica app.

Come funziona il servizio

Così come per i monopattini, il servizio coprirà l’intera area urbana di Palermo e sarà disponibile nella formula a flusso libero, quindi senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Solo in alcune zone specifiche, di comune accordo con l'amministrazione, il parcheggio dei mezzi sarà autorizzato esclusivamente in aree di sosta dedicate, così da rispettare l’ordine pubblico e non creare difficoltà al traffico. Inoltre, per verificare il corretto parcheggio, al termine del viaggio verrà richiesto di caricare una foto sull’app (come avviene per i monopattini).

Per poter utilizzare il servizio, è necessario scaricare l'app Dott sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

Anche le biciclette sono dotate di rilevamento satellitare per evitare i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 25 km/h per le bici e i 20 km/h per i monopattini.

Le tariffe

Per tutti i nuovi utenti la prima corsa di 20 minuti a bordo di una e-bike sarà gratuita: basterà inserire il codice sconto BIKEPALERMO nella sezione promozioni dell’app.

La tariffa base del servizio, uguale sia per le biciclette che per i monopattini, è di 0,19 € al minuto, con un euro di costo di sblocco.

Prevista anche una serie di abbonamenti:

- Andata e ritorno: due corse, ad un costo di 2.99€.

- Sblocco gratis mensile: sblocchi gratuiti per 1 mese al costo di 1.99€

- Abbonamento giornaliero: 10 corse per 24 ore a 7,99€.

- Abbonamento settimanale: 25 corse ad un costo di 14,99€.

- Abbonamento mensile: 60 corse ad un costo di 34,99€.

"Il servizio di monopattini in sharing - commenta il sindaco, Leoluca Orlando - costituisce ormai un elemento importante nella mobilità urbana palermitana. Un'offerta che adesso si amplia grazie a Dott che ha deciso di investire nella nostra città portando anche le biciclette elettriche in condivisione e confermando l'ottimo lavoro svolto dall'Amministrazione comunale che ha scelto di puntare sulla micromobilità sostenibile per gli spostamenti urbani. È la conferma che questo particolare settore di mercato della mobilità è in continuo sviluppo anche nella nostra città, motivo per puntare sul supporto e la promozione della micromobilità sostenibile”.

L’assessore all’Urbanistica, Ambiente e Mobilità Giusto Catania aggiunge: “L’avvio del bike sharing a pedalata assistita e a flusso libero rappresenta una grande innovazione per la città di Palermo che, sempre più, è proiettata a valorizzare scelte di mobilità sostenibile e di conversione ecologica del trasporto. L’uso delle corsie ciclabili ha reso più sicuri gli spostamenti in bicicletta e siamo certi che con l’implementazione del nuovo bike sharing ci saranno ulteriori benefici per la mobilità urbana e per la qualità dell’aria”.

