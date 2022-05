Studenti alla scoperta della Stazione centrale di Palermo con la polizia

Gli alunni di due quinte elementari dell’istituto comprensivo Giotto-Cipolla di Palermo accompagnati dagli agenti della polizia ferroviaria alla scoperta della stazione centrale e dei locali uffici di polizia.

L’evento, organizzato dal Compartimento polizia ferroviaria per Sicilia, si inserisce all’interno delle iniziative portate avanti nell’ambito del progetto “Train… to be cool”, una iniziativa che abbraccia i temi della legalità e della sicurezza ferroviaria, ideato nel 2014 dal Servizio polizia ferroviaria in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e della facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza.

Il progetto è rivolto soprattutto agli studenti che usufruiscono dei treni per spostarsi o che frequentano una scuola che si trova nelle vicinanze di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

Nei mesi scorsi i bambini hanno iniziato in classe un percorso che li ha portati alla scoperta del mondo ferroviario, e dei suoi pericoli, attraverso un percorso sensoriale basato su colori, suoni e giochi.

Questa mattina la scolaresca ha raggiunto in treno la Stazione centrale di Palermo e hanno avuto di familiarizzare con le strumentazioni ed in mezzi in uso alla polizia ferroviaria e di visitare la sala operativa.

video di Marcella Chirchio

