Incidente sulla Palermo-Mazara: scontro auto-camion, un ferito e traffico in tilt

Ancora un incidente stradale sulla Palermo-Mazara del Vallo. Violento scontro tra un mezzo pesante e una vettura, una Hyundai, in direzione della cittadina trapanese, poco dopo lo svincolo di Villagrazia di Carini.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto all’altezza del km 10,600 sull'autostrada A29 . Il traffico è deviato allo svincolo di Capaci verso la SS113 con ritorno in A29 all’altezza del km 16. Sul posto, sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Ancora tutta da stabilire la dinamica dell'incidente, con i rilievi che sono effettuati dalla polizia stradale di Palermo. Un ferito è stato trasportato all'ospedale Cervello: non si conoscono le sue condizioni. Il traffico è completamente andato in tilt, soprattutto in direzione Mazara.

© Riproduzione riservata