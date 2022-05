A Palermo un'infiorata per ricordare le vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio

Un’infiorata rappresentante il logo araldico della Polizia di Stato dedicato alle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio è stata inaugurata questa mattina presso il Piano della Cattedrale. Lo hanno realizzato i Maestri Infioratori di Noto.

Si tratta di una delle tante iniziative in programma per il trentennale delle due stragi. L'infiorata fa parte della manifestazione “Vele al Vento” promossa dall’Associazione “Quarto Savona 15”, dall’Associazione “Cassaro Alto” e dall’Associazione “Cassaro D’Amare”. Subito dopo è avvenuto il dispiegamento delle foto dei Caduti della Strage di Capaci e di via D’Amelio da parte degli alunni del Liceo Classico Vittorio Emanuele II con letture, momenti musicali e presentazioni a cura degli Istituti scolastici che prenderanno parte all’iniziativa.

Da via Vittorio Emanuele, che sarà adornata con bandierine tricolori, partirà, in tarda mattinata, un corteo, formato da tutti gli studenti delle scuole e dalle realtà associative che prenderanno parte alla manifestazione. Il corteo giungerà alla Cala dove poliziotti e studenti consegneranno ai comandanti di barche ormeggiate in attesa, 11 lenzuoli raffiguranti i volti dei Caduti nella strage di Capaci e di via D’Amelio per essere esposte durante una breve e significativa navigazione nel golfo di Palermo.

Gli eventi continueranno oggi pomeriggio con l'inaugurazione dal parte del Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, del Chiostro della Questura, alla presenza dei familiari della vittime e delle autorità locali, un’opera realizzata dal maestro Nicolò Giuliano, in omaggio ai Caduti di Capaci e via D’Amelio. Tutte queste sono iniziative che precedono la vera cerimonia di apertura del trentennale delle due stragi che si svolgerà stasera alla presenza del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, con l’esibizione della Banda della Polizia di Stato, in un concerto organizzato presso la Chiesa dello Spasimo, dedicato alla memoria di tutte le vittime e dei poliziotti caduti nella terribile estate del 1992. Il momento musicale sarà presentato dal giornalista Salvo La Rosa e nel corso dello stesso l’attore Alessio Vassallo leggerà un monologo.

Gli eventi del 23 maggio

Domani giornata clou: alle ore 08:30, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese deporrà una corona di alloro presso la stele autostradale che ricorda la strage di Capaci, alla presenza del Capo della Polizia e dei Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Dalle ore 10 alle ore 11:30 presso il palco allestito sul prato del Foro Italico, avrà luogo la celebrazione istituzionale, a cui parteciperà anche il Capo della Polizia, caratterizzata da vari interventi di alte cariche dello Stato, che si concluderà con l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Dalle ore 12 alle 13:30, presso il complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, avrà luogo il side event dal tema: “La vocazione globale del pensiero di Giovanni Falcone: la Proiezione interazionale della lotta alla mafia”, organizzato dall’ IILA, dal Servizio Relazioni Internazionali-Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza, dalla Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del MAECI e dal Ministero della Giustizia, a cui prenderà parte anche il Prefetto Giannini.

Alle ore 14, dopo l’evento della mattinata al Foro Italico organizzato dalla Fondazione Falcone, il Ministro dell’Interno ed il Capo della Polizia, insieme con le altre Autorità, deporranno una corona d’alloro in memoria dei Caduti nella strage di Capaci, nella lapide nell’atrio dell’Ufficio Scorte, presso la caserma P. Lungaro.

Alle 17 circa, presso il “Giardino della Memoria” a Capaci, che già dalla mattina del 23 maggio sarà teatro di molteplici attività che intratterranno una platea numerosa di studenti, avverrà, alla presenza del Prefetto Giannini, del Sindaco di Brescia, del Vicesindaco di Milano e di tre assessori comunali di Firenze e Bologna, nonché di Sindaci di numerose città Italiane interessate da attentati mafiosi, la presentazione di alcune installazioni artistiche, ispirate dal sacrificio dei Caduti nelle stragi mafiose.

A seguire, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato di Moena, srotolerà dalla sommità della collina soprastante il luogo della strage, una tela raffigurante la Bandiera Italiana con la scritta “#siamotutticapaci”.

Alle ore 17:58 verrà suonato il “Silenzio” contestualmente al Giardino della Memoria, di Capaci, all’Ufficio Scorte della caserma “P. Lungaro” e all’Albero Falcone e verranno letti i nomi dei Caduti nella Strage di Capaci.

Le celebrazioni si concluderanno alle 19, presso la Chiesa di San Domenico, con una Santa Messa in suffragio delle vittime a cui parteciperà il Capo della Polizia.

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata