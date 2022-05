Palermo, crolla un balcone in via Roma: paura ma nessun ferito

Momenti di paura all'alba a Palermo. Intorno alle 5, è crollato un balcone in un palazzo di via Roma, di fronte alle Poste centrali. Per fortuna, in quel momento non passava nessuno, ma se fosse successo in pieno giorno si sarebbe rischiata una strage.

A crollare è stato un balcone al primo piano dell'edificio al civico 361. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la parte pericolante. In queste ore invece i tecnici del Comune e i vigili urbani sono al lavoro per ulteriori accertamenti.

Il crollo, infatti, impone ora una verifica sull'intera struttura e sugli altri balconi dell'edificio, che già prima del cedimento di oggi erano tutti coperti da reti protettive.

