Padre e figlia medici arrestati a Palermo: il video con le intercettazioni

Avrebbero truccato concorsi per professori ordinari e ricercatori universitari al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo: i carabinieri del Nas hanno eseguito un’ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di un ex professore e direttore del dipartimento di chirurgia del Policlinico, ora in pensione, e della figlia, chirurgo plastico all’ospedale Civico di Palermo. Notificati anche provvedimenti d’interdizione ai pubblici uffici, per la durata di 12 mesi, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a 11 indagati. Altre dieci le persone indagate in stato di libertà. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato, turbata libertà di scelta del contraente, truffa, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, falso ideologico in documenti informatici, calunnia e abuso d’ufficio.

In alto il video diffuso dai carabinieri, frutto delle indagini condotte: si sentono anche i dialoghi al centro dell'inchiesta. Qui sotto le foto, i nomi e le notizie complete.

Palermo, concorsi truccati: arrestati l'ex professore del Policlinico Gulotta e la figlia Eliana medico al Civico Gaspare Gulotta, l’ex primario del Policlinico arrestato assieme alla figlia

