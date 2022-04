Uomo morto in via Nenni, indagini e mistero a Palermo: ecco dove è stato trovato il corpo

Attimi di paura e al momento tanto mistero questa mattina in via Nenni a Palermo, all'altezza di via Enzo Biagi, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo originario del Bangladesh.

Come si vede dal video, l'area è stata transennata mentre la polizia sta indagando per capire quali siano le cause del decesso che al momento sembrano poco chiare. L'uomo sarebbe stato trovato dai vigilanti della Ksm con una corda attorno al collo e legata ad una ringhiera di via Pietro Nenni.

Suicidio o altro? Resta il giallo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia che sarà eseguita all'istituto di medicina legale dell'ospedale Policlinico.

© Riproduzione riservata