Palermo, un uomo trovato morto per strada: giallo in via Nenni

Un uomo è stato trovato morto, questa mattina, in via Pietro Nenni a Palermo. Aveva una corda attorno al collo e legata ad una ringhiera. A scoprire il cadavere sono stati i vigilanti della Ksm. Dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, agenti della polizia, carabinieri e scientifica.

La vittima, che non aveva documenti addosso, sarebbe un cittadino del Bangladesh. Momenti di tensione in tutta la zona all'arrivo delle forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto e che hanno transennato l'area per eseguire i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'ora del decesso e soprattutto alle cause.

Il corpo dell'uomo sarà portato all'istituto di medicina legale dell'ospedale Policlinico per eseguire l'autopsia disposta dalla procura.

