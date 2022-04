Palermo, lastre di amianto davanti alla scuola elementare Natoli

Amianto davanti all'ingresso di una scuola. A Palermo non ci sono limiti sul fronte rifiuti. Anche quando c'è di mezzo la sicurezza dei bambini.

Le lastre pericolose, come si vede dal video di Marcella Chirchio, sono state lasciate a pochi metri dal cancello dell'elementare Luigi Natoli, in Corso dei Mille. E dopo averle notate sono scattate le segnalazioni all'amministrazione comunale da parte dei genitori dei piccoli studenti che pretendono che vengano portate via al più presto. Al momento, però, la loro voce è rimasta inascoltata.

Le richieste di rimozione sono state fatte anche dal personale scolastico e dal presidente del Consiglio d'istituto del plesso. "La III Commissione provvederà a segnalare agli organi competenti - dice il presidente Paolo Caracausi -. Ciò per accelerare la rimozione dell'amianto dalla scuola Natoli. Va però denunciata l'inciviltà di alcune persone che, evidentemente, non amano la salute dei bambini".

