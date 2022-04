Palermo, bonificata la discarica di amianto davanti alla scuola Natoli

Questa mattina la ditta incaricata dall’amministrazione comunale, assessorato All’ambiente, ha bonificato l’area rimuovendo le lastre di amianto «abbandonate dai soliti incivili davanti la scuola Natoli in Corso dei Mille. Non posso che esprimere la mia soddisfazione e ringraziare l’assessore Marino e il dirigente dell’assessorato per la celerità.

La tutela e la salute dei bambini viene prima di tutto ed è inconcepibile che delinquenti abbandonino rifiuti pericolosi davanti una scuola. Mi auguro che le indagini in corso portino le forze dell’ordine a scoprire chi ha commesso questo gesto». Lo dice il presidente della III Commissione consiliare del Comune di Palermo, Paolo Caracausi.

