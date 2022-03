Palermo, festa degli alberi alla scuola Garzilli: bambini più sensibili alla cura delle piante

Un albero piantato nel cortile della scuola è il simbolo di una festa che ha l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo delle piante, cogliendo l'importanza dei cicli naturali, ed educarli ad una più profonda conoscenza delle colture locali.

La direzione didattica Nicoló Garzilli di Palermo ha ospitato oggi "La festa degli alberi nelle scuole", organizzata da Coldiretti. L’istituto di via Isonzo, infatti, è stato scelto come rappresentante per la Sicilia di una festa che è alla XXII edizione.

"I bambini - commenta in questo video Angela Mineo, dirigente della scuola Garzilli - devono testimoniare anche attraverso le famiglie che l'urgenza della cura dell'ambiente è di tutti. Tutti dobbiamo impadronircene e condividere l'obiettivo, Da tanti anni i nostri bambini sono pienamente coinvolti e interpretano l'ambiente anche attraverso altri lavori. Abbiamo realizzato diverse iniziative tra cui quella riguardante l’orto sinergico che rappresenta l’accoglienza, ma abbiamo anche piantumato un albero in via Libertà e a monte Pellegrino, nell’ottica di un service learning per sensibilizzare la cittadinanza alla tutela e difesa dell’ambiente".

Nel video le interviste alla dirigente Mineo e Margherita Scognamillo, responsabile regionale Donna impresa Coldiretti.

