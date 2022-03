Palermo, il video del palazzo di 12 piani dopo l'incendio: 2 case devastate, facciata annerita

Ore da incubo in via Maurizio Ascoli a Palermo per l'incendio scoppiato in un palazzo di 12 piani. Le fiamme, probabilmente causate da una fuga di gas dal contatore, sono partite intorno alle 21,30 di sabato sera ma per spegnerle, come raccontano i residenti della zona sono state necessarie circa tre ore di intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto con sei mezzi.

In questo video ecco come si presenta l'edificio una volta spento il rogo. Un palazzo che conta 124 appartamenti, ma per fortuna soltanto due sono stati letteralmente devastati dall'incendio. La strada è quella che costeggia la ferrovia a due passi dal Policlinico e a pochi metri da un noto impianto sportivo.

Paura tra i residenti del palazzo che si sono subito precipitati per strada mentre una nuvola di fumo si alzava in cielo e anneriva la facciata del palazzo facendo temere il peggio. Una tragedia che è stata evitata visto che non risultano feriti né intossicati. Danneggiate alcune case, due delle quali al primo piano in maniera molto grave, tanto che sono state dichiarate inagibili. Le fiamme hanno distrutto anche un'auto in un garage, un'altra auto e una Vespa parcheggiate a ridosso del condominio.

Questa mattina sono intervenuti anche gli operai dell'Amg per un sopralluogo per verificare cosa possa aver provocato l'incendio.

