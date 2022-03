Ancora incendi di rifiuti a Palermo, fiamme a ridosso dell'autostrada

Momenti di paura ieri a tarda sera per un incendio che è scoppiato nella parallela dell'autostrada, all'altezza di via Conte Federico, a Palermo.

Ad andare in fiamme è stata una catasta di rifiuti che da tempo invade la strada. Le fiamme si sono subito alzate alte e una nuvola di fumo ha avvolto la zona. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per evitare che le fiamme avessero conseguenze anche sul transito autostradale e sugli automobilisti che percorrevano il ponte sovrastante.

Sul rogo interviene il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa: "La bomba ecologica è esplosa. Prima o poi doveva accadere! Si è sviluppato un incendio nella discarica di immondizia che in alcuni tratti è alta più di 2 metri e percorre la parallela autostradale all'altezza del ponte di Via Conte Federico". Tusa lancia l'allarme: "Tutto questo può provocare dei seri problemi per l'incolumità dei cittadini e degli operatori del soccorso, in quanto l'aria che si respira è inquinata e i fumi possono provocare incidenti ai veicoli che transitano l'autostrada. Anche il ponte Federico può subire dei danni. Pertanto auspico per chi di competenza ad attenzionare l'area attraverso una bonifica e l'installazione della videosorveglianza".

Incendi di rifiuti ieri sera anche a Tommaso Natale, dall'altra parte della città, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire fino all’uscita autostradale. Il rogo ha riguardato soprattutto un'area all’altezza dello svincolo per Tommaso Natale, sulla Palermo-Mazara del Vallo. L'intervento dei pompieri, durato un paio d’ore, è andato avanti fino alle 21. Disagi per gli automobilisti all'ingresso della città.

