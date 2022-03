Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, Renda: "Più casi Covid tra persone con altre patologie"

Tornano a crescere i pazienti ricoverati nelle terapie intensive in Sicilia. "Dopo una flessione nei primi due mesi dell'anno, a marzo abbiamo avuto un nuovo incremento e adesso abbiamo 13 pazienti ricoverati", dichiara Blando Renda, direttore del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cervello di Palermo. "C'è stato un momento in cui i degenti erano sette ma adesso sono cresciuti e i ricoverati sono sia i malati di Covid che i positivi che si trovano qui per altri motivi".

"Il maggiore incremento - spiega Renda - riguarda le persone che vengono in ospedale per altre patologie ma scoprono di essere positivi per cui ci troviamo a trattare non soltanto malati ma contagiati. La maggior parte è sempre non vaccinata, circa il 60%.

Renda esamina anche la problematica relativa alla carenza di personale ed in particolare quella degli anestesisti: "Abbiamo avuto e continuiamo ad avere il supporto di colleghi specializzandi con contratti che scadranno il prossimo 31 marzo. Se non dovessero essere rinnovati, ci ritroveremmo a dover tagliare i posti letto perchè mancherebbe il personale".

Video di Marcella Chirchio

