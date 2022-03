A Palermo Tessere preziose del mosaico a imprenditori, poliziotti, giornalisti: ecco chi sono

Cerimonia di conferimento delle Tessere preziose del mosaico nell'aula consiliare di Palazzo delle Aquile a Palermo. Protagonisti imprenditori, poliziotti, giornalisti, esponenti del mondo delle associazioni del capoluogo siciliano che si sono distinte per la loro attività.

A ricevere le onorificenze dal sindaco Leoluca Orlando e dall'assessore Toni Sala: Massimo Brizzi, giornalista, conduttore televisivo e video maker, fa parte della redazione di Tele One, tv regionale siciliana, con sede a Palermo. Dopo avere svolto il volontario con l'associazione "Angeli della notte", ha prodotto numerosi servizi televisivi sulla condizione dei senzatetto in città Palermo; Mario Attinasi, presidente nazionale Associazione Assoimpresa; Salvatore Camiolo, presidente A.S.Tra.Fe. Sicilia Odv; Alessandro Ricerca, commissario di polizia, per l'impegno speso a favore della cittadina svedese Eva Larsson per ottenere il ricongiungimento con la nipote residente a Stoccolma; Lina Felicia Trimarchi, presidente Associazione Io sono l'altro Associazione Angeli della Notte, per cui ha ritirato il riconoscimento la vice presidente Marilena Woodrow.

La Tessera Preziosa del Mosaico Palermo è tra i più rilevanti riconoscimenti della Città ed è stato istituito nel 2016 dal Sindaco Leoluca Orlando.

Nato da una visione di Città composta da tante tessere preziose di colore e forma diversi, che insieme ne compongono il suo grande Mosaico, l’onorificenza viene conferita a cittadini, associazioni, gruppi e altri soggetti che si sono contraddistinti, con passione e professionalità, donando il proprio contributo al tessuto sociale della città.

