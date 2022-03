Il video del blitz a Passo di Rigano. Laricchia: primo obiettivo colpire i patrimoni dei boss

«Aggredire i patrimoni dei mafiosi è uno degli obiettivi della lotta alla mafia. Forse il più importante. I mafiosi non hanno paura degli arresti, ma di avere sequestrati e confiscati i beni. Del resto le loro attività illecite sono tese a fare soldi e arricchirsi. Più soldi, più potere. La nostra azione deve essere più improntata all’aggressione dei tesori di cosa nostra. Solo così riusciremo a dare sostanza alle parole di Giovanni Falcone: ‘La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una finè». Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia commenta così il lavoro dello Sco e della squadra mobile di Palermo con il quale è stato possibile sequestrate beni per 2 milioni di euro agli esponenti del mandamento di Passo di Rigano con al vertice la famiglia Inzerillo. ( Nel video le fasi del sequestro)

Si è partiti dall’ordinanza d’arresto e si è arrivati a mettere le mani sui beni del mandamento. «Con questo provvedimento di sequestro si è chiuso un primo cerchio nel mandamento di Passo di Rigano. Si è dato un colpo all’economia di una delle famiglie di Palermo che ha legami con gli Stati Uniti - aggiunge il questore Laricchia - Certo il lavoro prosegue anche in quella zona. Oggi è stato sequestrata un’azienda nel cuore del quartiere che era diventata ritrovo per i summit dove si decidevano gli affari e i crimini mafiosi».

