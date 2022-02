Palermo, partono i doppi turni alla scuola Franchetti: protestano genitori e prof

Doppi turni da oggi per gli studenti della scuola media Raimondo Franchetti di Palermo. I lavori di ristrutturazione dell'edificio principale dell'istituto di via Amedeo D'Aosta, a Romagnolo e la ricerca a vuoto di altre sette aule hanno imposto alla direzione dell'istituto di attivare anche il turno pomeridiano. Una scelta obbligata che ha però provocato la protesta di genitori e docenti che oggi hanno manifestato chiedendo un intervento da parte delle istituzioni.

"Da più di un anno i nostri figli sono trattati come se fossero figli di nessuno - commenta in questo video Rita Stassi, rappresentante d'istituto e rappresentante di classe della II B -. Siamo arrabbiati, perché se alla scuola di Villabate sono stati scongiurati i doppi turni, a noi invece non è stata data questa possibilità e va tenuto conto che i lavori alla Franchetti andranno avanti per più di due anni. Non possiamo accettare che i nostri figli vengano esclusi dalla vita sociale. Hanno diritto a praticare sport e altre attività, a stare con i loro fratelli".

La protesta è scoppiata in viale dei Picciotti, davanti alla sede della scuola Nazario Sauro dove gli alunni della Franchetti sono stati trasferiti per i doppi turni. "È una situazione insostenibile - aggiunge la rappresentante d'istituto -, la scuola è diurna. Il pomeriggio va dedicato a tutte le altre attività. Ci sono anche bambini disabili nelle classi, questa è forse inclusione? Se non si trovano i locali si pagano i privati, investendo sui nostri ragazzi, che sono il futuro di questa città".

Tra i manifestanti anche alcuni professori. "I sacrifici si possono fare - commenta la docente Rossella Muzzurrò -, ma vorremmo maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Chiediamo all'amministrazione che metta a disposizione aule che ci sono, bisogna solo cercarle".

Video di Marcella Chirchio