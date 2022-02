Il no di Palermo alla guerra in Ucraina: i colori della pace illuminano il teatro Massimo

Le colonne del Teatro Massimo illuminate di viola, blu, verde, giallo, arancione e rosso. In uno dei luoghi simbolo di Palermo sono comparsi i colori della bandiera della pace per esprimere vicinanza alle vittime della guerra esplosa in Ucraina dopo l'invasione russa e per condannare ogni forma di violenza.

Sulla scalinata del teatro si sono esibiti anche i bambini e le bambine del Coro di voci bianche e Arcobaleno della Fondazione Teatro Massimo, diretti dal maestro Salvatore Punturo. La veglia per la pace è stata fortemente voluta dall'organizzazione del Festival delle letterature migranti e dal Comune di Palermo.

Nutrita e sentita la partecipazione dei palermitani, che hanno colto l'occasione per esprimere il loro dissenso nei confronti delle decisioni prese dal leader Russo Vladimir Putin nelle ultime ore. Diverse mani tenevano in alto i cartelli "stop war", "pace nel mondo" e, sulle note di Ave Verum di Mozart e Imagine di John Lennon, sventolavano bandiere di pace.

Nel video le interviste a Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Davide Camarrone, direttore artistico del festival delle letterature migranti; Olena Moskalenko, studentessa ucraina; Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo.

