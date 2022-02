Palermo, cambi di marcia in via Oreto: residenti e commercianti divisi sulle conseguenze

"Rendere a senso unico questo piccolo tratto di via Oreto penalizza fortemente la circolazione". Roberto Gambino gestisce un'autoscuola proprio all'angolo tra via Oreto e via La Colla, a Palermo, nella zona in cui nei prossimi giorni saranno modificati i sensi di marcia delle autovetture.

Diverse le variazioni alla circolazione previste in zona Oreto, tra via La Colla e via Buonriposo. Il tratto di via Oreto sarà percorribile a senso unico solo verso monte. Anche via Buonriposo diventerà a senso unico. Nel tratto di via La Colla verso il mare e nel tratto di via Giovanni Campisi, verso piazza Guadagna, in senso opposto. La viabilità cambierà anche in via La Colla e in via Luigi Manfredi.

Di queste modifiche, i commercianti del quartiere non sembrano entusiasti. "Già la situazione qui in via Oreto è abbastanza compromessa a causa della riduzione della circolazione all'altezza del ponte Corleone - continua Gambino -. Molte persone che scelgono come strada alternativa il ponte di via Oreto saranno ancora più penalizzate e così anche noi come attività commerciali".

Anche tra gli abitanti della zona c'è un diffuso malcontento. "È sbagliata questa cosa - afferma Nicola Dragotta -. Bastava mettere qualche vigile in più, invece di andare a chiudere, impedendo il senso di marcia, alcune strade principali".

"C'è sempre molto traffico in via Oreto - commenta Rosanna Parrinello -, facendo così la situazione sarà ancora più caotica di quanto non lo sia già adesso". Al bar si discute sull'argomento e c'è chi inizia a proporre soluzioni alternative. Installare un semaforo, o ancora, accorciare il marciapiede per creare una bella rotatoria.

"Per me è positiva questa chiusura di tratto di strada - afferma Davide Buttitta -. Questo incrocio è molto pericoloso succedono spesso incidenti. Domenica scorsa una macchina ha buttato giù due pali".

Tra malumori e opinioni c'è chi rimane cauto e realista: "Se prima non vediamo non possiamo sapere come va o come non va questa nuova viabilità".

Nel video le interviste a: Roberto Gambino proprietario dell'autoscuola Gambino; Nicola Dragotta, Davide Buttitta, Rosanna Parrinello, Pietro Tipa

