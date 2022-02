Palermo, cedimenti e dissesti: allarme per il basolato in piazza Beati Paoli

Il basolato del centro storico di Palermo cade a pezzi e quando si interviene spesso si provvede con rattoppi che uniscono la pietra billemi con l'asfalto. E a lanciare l'allarme è Maria Pitarresi, consigliere della Prima circoscrizione.

Gravi i disagi in piazza Beati Paoli, come si può vedere nel video, dove a causa delle frequenti piogge il basolato crea pericolosi avvallamenti.

"Ho chiesto un sopralluogo per la messa in sicurezza del basolato - dice Maria Pitarresi -. Spero che vengano sistemate presto le transenne visto che è la strada è molto transitata".

Il problema degli allagamenti è strettamente connesso al caso che si sta verificando al Papireto dove il fiume che scorre sotto sta provocando nuove infiltrazioni e nuovi cedimenti. Il Comune sta intervenendo come Protezione Civile ma ha chiesto un ulteriore intervento alla Regione, poiché come ha precisato in una nota l'amministrazione di Palazzo delle Aquile, "l’ente preposto per legge ad intervenire sulle opere che ricadono sul demanio regionale - il Papireto essendo un fiume appartiene a questa fattispecie - è la Regione Siciliana".

