Università di Palermo, offerta formativa ampliata e tirocini in aziende esterne: si punta sulla sanità

L'ampliamento dell'offerta formativa, con l'obiettivo di garantire l'accesso, nelle sedi decentrate, a sempre più corsi di laurea e una particolare attenzione agli spazi di socialità dell'Ateneo. Tra i servizi Unipa Housing, per facilitare i fuorisede a trovare alloggi a prezzi calmirati e un focus sull'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro investendo su tirocini in aziende esterne, soprattutto per le lauree magistrali. Due nuove sedi di infermieristica, a Caltanissetta e Trapani e due nuovi corsi di professioni sanitarie. Queste le novità presentate dal rettore dell'università di Palermo, Massimo Midiri, a tre mesi dal suo insediamento, nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione della Welcome Week 2022.

Nuovi corsi di infermieristica nei poli decentrati e lo sviluppo di infrastrutture legate alla didattica. "Stiamo per avviare un processo di rinnovamento della ristorazione - spiega Midiri - in tutti i plessi dell'Ateneo nuovi bar con un nuovo concept più moderno che preveda l'aggregazione sociale. Stiamo pensando anche a numerose strutture sportive, le costruiremo dentro il nostro campus".

Intanto dall'1 marzo le lezioni ritorneranno tutte in presenza, con un occhio di riguardo per soggetti fragili e studenti lavoratori part-time che potranno continuare ad usufruire della didattica mista. "I ragazzi necessitano del recupero della loro socialità - afferma il Rettore Massimo Midiri - cosa che purtroppo in questi due anni è venuta meno. Molti ragazzi non hanno mai fatto nemmeno un giorno di lezioni in presenza".

Intanto nel piazzale antistante l'edificio 19, i gazebo bianchi sono pieni di liceali e futuri studenti. "Le giornate di orientamento sono pensate per fare incontrare agli studenti docenti e studenti universitari. - afferma la professoressa Cinzia Cerroni, del COT (centro orientamento e tutorato) - Abbiamo voluto organizzarla in presenza, oltre che online, per poter fare entrare in contatto con l'università". La Welcome Week proseguirá ancora fino al 18 febbraio.

"La cura e l'impegno nei confronti di studentesse e studenti deve iniziare molto prima dell'immatricolazione, con percorsi di ascolto, orientamento e dialogo. - afferma il Rettore dell'università degli studi di Palermo, Massimo Midiri - Faremo diversi incontri nelle scuole per ascoltare le esigenze dei ragazzi. Negli istituti mi recheró anch'io personalmente".

Nel video le interviste al Rettore dell'Ateneo, Massimo Midiri e la professoressa Cinzia Cerroni del COT (Centro orientamento e tutorato di ateneo)

