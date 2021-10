Università, passaggio di consegne a Palermo: Midiri subentra a Micari

Fabrizio Micari passa il testimone, dopo sei anni di rettorato, al professore Massimo Midiri, ordinario di Radiologia eletto con il 73,7% di voti a favore. Nel pomeriggio di oggi, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri a Palermo la Cerimonia di passaggio alla presenza delle autorità.

“Lascio un'università in grandissima salute, - afferma il rettore uscente, Fabrizio Micari - in questi anni si è lavorato tanto e i risultati sono stati importanti. Abbiamo avuto una crescita importante del numero degli studenti, siamo al settimo posto tra i mega atenei italiani secondo la classifica del censis, abbiamo un bilancio estremamente solido, abbiamo ottenuto importanti risultati sulla ricerca e quintuplicato il numero di borse in dottorato di ricerca”.

Realizzare un'ateneo studente centrico, questa, la scommessa del rettore entrante. “Ereditiamo un ateneo in buone condizioni – spiega Massimo Midiri - di bilanci e utili, dobbiamo sfruttare questa partenza, più tutto ciò che arriva dai progetti europei, per fare un'operazione di ulteriore sviluppo”. Tra i settori d'investimento: il digitale, la sostenibilità ambientale, la ricerca scientifica e le residenze universitarie. “Dobbiamo cercare di dare ai nostri ragazzi – continua il neo Magnifico Rettore - la consapevolezza che entrare a palermo significa mettere una fiche sul proprio futuro in un'università europea moderna e piena di infrastrutture”

“Questi sono stati i sei anni del consolidamento –conclude Midiri - ora è arrivato il momento del rilancio”

© Riproduzione riservata