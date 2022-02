Balestrate, incendio distrugge il deposito di un'azienda di prodotti plastici: si indaga sulle cause

Incendio durante la notte in un deposito per la vendita di prodotti plastici per l'agricoltura a Balestrate, in provincia di Palermo. Per spegnere le fiamme che hanno avvolto la struttura che fa capo all'azienda dei fratelli Valenti nei pressi dello svincolo autostradale, i vigili del fuoco di Partinico, supportati da altre tre squadra arrivate da Palermo, hanno dovuto lavorare per ore.

Solo in mattinata l'incendio è stato definitivamente domato e avrebbe

distrutto materiale per 200 mila euro stoccato nel piazzale dell’azienda.

Intanto sono partiti gli accertamenti. Sul posto stanno indagando i carabinieri della stazione di Balestrate e del nucleo operativo di Partinico, che non escludono che il rogo sia doloso. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della ditta e delle

telecamere nella zona.

Il sindaco di Balestrate Vito Rizzo ha manifestato la sua solidarietà alla famiglia Valenti. “Le forze dell’ordine stanno verificando l’origine delle cause del vasto focolaio. Da parte mia e di tutta l’amministrazione la massima vicinanza alla famiglia Valenti e a tutti i lavoratori”.

© Riproduzione riservata