Green pass anche da parrucchieri ed estetisti, a Palermo clienti favorevoli: "Siamo più tranquilli"

Il green pass base (che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore o se si è vaccinati) richiesto anche da parrucchieri, barbieri ed estetisti. E così, ad una settimana dall’introduzione delle nuove regole anti-Covid, anche a Palermo gli operatori si sono organizzati per effettuare i controlli.

"Appena sono entrata, l'ho mostrato - racconta una cliente a Palermo -. Mi sento tranquilla, è un ambiente sano e pulito. Non ci sono problemi, dobbiamo essere positivi".

"I clienti stanno rispondendo bene - ha dichiarato un parrucchiere -, c'è ancora qualche signora che non è no vax ma non vuole vaccinarsi per motivazione propria. Se il vaccino serve per uscire fuori dalla pandemia occorre farlo - continua -, dobbiamo uscirne fuori e ci auguriamo che così possa accadere. Però - puntualizza -non bisogna criticare chi non si vuole vaccinare"

"Giusto richiedere ed esibire il green pass - afferma un'altra cliente -, vuol dire avere il rispetto per se stessi e per gli altri. Mi sono vaccinata, ho anche fatto l'antinfluenzale".

"È una garanzia anche per le clienti - dichiara un altro parrucchiere -, certo ci complica un poco di più la vita visto che abbiamo meno personale ma se serve per la nostra salute, che ben venga. La gente stessa, senza che noi chiediamo, è estata collaborativa".

