Spazzamento meccanizzato a Palermo ma i residenti lasciano le auto parcheggiate: più di 60 multe

I primi ad arrivare in via dei Cantieri sono gli agenti della polizia municipale. L'orologio segna le 21,15. È lunedì 17 gennaio, la serata di debutto dello spazzamento automatizzato, una nuova modalità di ripulitura per le strade di Palermo. Il servizio, ancora sperimentale, è volto a sondare la risposta dei cittadini. Questo nuovo modus operandi della Rap, interesserà nei prossimi giorni anche altre vie della città. Martedì le spazzatrici saranno in via Andrea Cirrincione, mercoledì in via Sampolo, giovedì in via Sammartino e, infine, venerdì sarà la volta di via Ammiraglio Rizzo.

In via dei Cantieri, ad avvisare i residenti, dei cartelli bianchi, disposti su ogni portineria e palo della luce. “Dalle ore 21 alle ore 3 la RAP effettuerà una prova sperimentale di spazzamento - recitano -. La polizia municipale procederà alla rimozione coatta delle auto presenti su strada”. Verbale alla mano, uomini e donne in divisa, iniziano subito a multare tutte le auto parcheggiate in via dei Cantieri: il bilancio a fine serata sarà di 66 contravvenzioni.

I carroattrezzi sono pronti, aspettano solo l'autorizzazione della municipale per iniziare la rimozione. Sono le 22. Degli uomini con addosso delle magliette catarifrangenti e con in mano una scopa verde, iniziano a spazzare foglie e rifiuti dal marciapiede verso il centro della strada. Sono gli uomini della Rap, la parte non meccanizzata del servizio che, per facilitare la spazzatrice, creano cumuli distanti dai marciapiedi.

Alle 22.15 passano da via dei Cantieri anche le squadre operative della pulizia strisce pedonali, che fanno capo ad un'altra partecipata, la Reset. Il responsabile del servizio, Rosario Sidoti, spiega di aver colto al volo l'occasione dello spazzamento automatizzato, con la conseguente rimozione delle auto dalla carreggiata: "Avendo la strada più libera - commenta Sidoti - lavoriamo in maniera più veloce. Possiamo pulire anche quelle strisce in cui solitamente troviamo macchine posteggiate". Intanto, alcuni consiglieri comunali e membri della circoscrizione iniziano a radunarsi.

Sono circa le 23, quando finalmente arrivano le protagoniste della serata: le spazzatrici automatizzate. Sono due e agiscono come grandi aspirapolveri della strada. C'è chi scatta delle foto, qualcun altro avvia una diretta. Per pulire l'intera via ci metteranno circa due ore.

I carroattrezzi, intanto, hanno già iniziato a liberare la strada, portando con sé gran parte delle auto in sosta. Tra i tanti rumori, qualche curioso si affaccia al balcone. Una signora si rende conto (troppo tardi) che la sua macchina è stata portata via. Ma c'è anche chi, alla vista della strada così pulita, rimane sconvolto ed entusiasta. "Mi sono fermato ad osservare tutto - spiega Paolo, un abitante della zona - è qualcosa di eccezionale, da anni questa via non si vedeva così pulita".

Nel video le interviste a Marco Frasca Polara, presidente dell'ottava circoscrizione; Mario Miranda capo dell'area sud di Palermo Rap; Rosario Sidoti, responsabile pulizia strisce pedonali Reset; Igor Gelarda consigliere comunale capogruppo Lega; Paolo Marrone, abitante della zona.

