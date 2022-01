Covid, appello dall'ospedale di Partinico: "Non possiamo essere l'unica risposta, serve nuovo lockdown"

In una settimana è raddoppiata l'incidenza dei nuovi casi di coronavirus. Vincenzo Provenzano, direttore dell'unità operativa Medicina e diabetologia e direttore medico del Covid Hospital di Partinico, territorio particolarmente colpito da questa nuova ondata di contagi, lancia il grido di allarme. "Bisogna praticare un lockdown di 15-20 giorni, invogliando la popolazione alla vaccinazione e contemporaneamente fare formazione ai medici sull’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali che possono salvare la vita a pazienti ad alto rischio. Gli ospedali, con una ricerca continua di posti letto, non possono essere l’unica risposta".

Una escalation che sta preoccupando i sanitari: "È vero che la variante Omicron è meno aggressiva ma lo è soltanto per chi ha già fatto la terza dose, qua i ricoverati sono per l'80% non vaccinati e molti di loro rischiano la vita".

“Ma il rischio – aggiunge Provenzano – è anche per chi ha fatto la seconda dose di vaccino 4 o 5 mesi fa: il loro livello immunitario è calato paurosamente”. Una emergenza reale alla quale si aggiunge una escalation di richieste di posti letto che “affrontiamo anche con le tende da campo ma questa è una risposta estemporanea a un problema di lunga durata”.

"La situazione a Partinico è allarmante. I contagi continuano ad aumentare e l'ospedale, che riceve anche pazienti da altri comuni, è in sofferenza, con il personale sanitario stremato", dichiara la coordinatrice cittadina della Dc nuova Adriana Canestrari che ieri ha chiesto ai Commissari di Partinico un quadro completo e dettagliato dei dati pandemici del comune, in maniera tale da renderli pubblici. "Siamo preoccupati anche per il mondo della scuola. La Regione ha deciso di spostare a giovedì prossimo, al momento, l'inizio delle lezioni, ma la situazione resta grave. Chiediamo pubblicamente, quindi, un incontro con i Commissari di Partinico e con i dirigenti scolastici delle scuole del comune e del comprensorio, per proporre la programmazione e la pianificazione di ulteriori misure più idonee al contenimento dell’epidemia".

