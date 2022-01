Tappeto in gomma sulla pista ciclabile a Palermo, l'assessore: per i lavori aspettiamo l'Amat

"Una scelta tecnica di ultima generazione, ecologica ed efficace, che permetterà alla biciclette di percorrere la pista ciclabile in sicurezza". Commenta così l'assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania, l'intervento di completamento della pista ciclabile che collega via Dante con via Praga. Ma sui tempi non c'è ancora certezza.

La Giunta municipale, infatti, nei giorni scorsi ha dato il benestare all'avvio dei lavori autorizzando l'Amat, nell’ambito dell'attuale contratto di servizio, a posizionare il tappetino in gomma riciclata per completare la pavimentazione.

La palla adesso passa all'azienda municipalizzata, come precisa lo stesso assessore, il quale annuncia una riunione per la prossima settimana per capire quando l'intervento potrà essere avviato.

“È un passaggio importante per la mobilità ciclabile – dice a Gds.it l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania - infatti in questo modo si completa il progetto della pista ciclabile che attraversa un asse strategico della città. La pista ciclabile è molto usata dalla cittadinanza e il completamento della pavimentazione consentirà di renderla ancora più sicura. Un altro passo importante per la città di Palermo".

