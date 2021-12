Temperature primaverili, bagno a Mondello per l'ultimo dell'anno

Le temperature primaverili che caratterizzano questi ultimi giorni del 2021 hanno spinto palermitani e turisti a un bagno al mare fuori stagione. In tanti si sono riversati a Mondello in costume per una mattinata di tintarella e persino un tuffo.

D'altra parte era stato anticipato che questo sarebbe stato un Capodanno anomalo dal punto di vista meteorologico, con temperature calde. La causa il Gigante Africano con un caldo simile a quello che di solito si riscontra nel mese di maggio. Una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal continente africano che sta investendo tutta l'Italia del sud.

Sotto il profilo delle temperature i valori sono molto oltre la media di poco più di 10°. Di giorno su molte città del Centro-Sud, tra cui Palermo, si sono raggiunte punte di 20°.

