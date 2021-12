Palermo, lunedì infernale sul ponte Corleone: auto nella corsia chiusa per evitare il traffico

Lo scenario è impietoso: auto incolonnate e pazienza degli automobilisti ormai esaurita. Sul Ponte Corleone - come vediamo da questo video - è il primo lunedì con il restringimento, il primo lunedì con il caos inevitabile. Un inferno in viale Regione Siciliana, al quale si associa anche il mancato rispetto delle regole: molte auto, infatti, bypassano il traffico immettendosi nella corsia chiusa.

A rallentare la circolazione anche un lieve incidente che ha coinvolto una vettura e un camion proprio al centro della carreggiata. Ma soluzioni in vista per rendere la circolazione più scorrevole non sembra ce ne siano e lo stesso assessore alla Mobilità Giusto Catania ha parlato dell'intervento come di una scelta dolorosa ma obbligata.

Secondo la relazione dei tecnici, le parti laterali dell’infrastruttura sono più fragili e malconce. È necessario che auto e camion transitino al centro della carreggiata. Quanto basta per paralizzare il traffico su viale Regione Siciliana e provocare la rabbia degli automobilisti oltre alle protesta dell'opposizione in consiglio comunale ma anche del mondo imprenditoriale.

