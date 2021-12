Messa di Natale a Palermo, Lorefice: «È nella piccolezza che ci ritroviamo»

Tradizionale messa di Natale anche a Palermo. In Cattedrale, l'arcivescovo Corrado Lorefice, in un'omelia che è una riflessione sulla fragilità umana, ha voluto sottolineare che "è nella piccolezza che ci ritroviamo".

"Viviamo nella ricerca spasmodica di grandezza e di spazi di potere - ha poi aggiunto - idolatrati come garanzia di perenne benessere e baluardo di infallibile sicurezza, fino a quando non veniamo travolti da un evento inaspettato un altro non ci scavalca, un virus più resistente non ci assoggetta. L'esperienza dell'impotenza ci riporta sempre alla quota originaria: alla nostra fragilità e precarietà, alla piccolezza".

Presente, tra i fedeli, anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

