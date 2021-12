Covid, i supereroi e Babbo Natale accolgono i bambini al padiglione vaccinale della Fiera di Palermo

Un’altra giornata speciale al padiglione dei bambini della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Stamattina, all’edificio 20A dell’hub, convertito dal 16 dicembre in centro vaccinale pediatrico, sono arrivati ospiti illustri per i piccoli vaccinandi under 11.

Capitan America, Superman, le principesse delle fiabe e Babbo Natale hanno accolto i bambini in arrivo all’hub per il vaccino. Erano gli educatori professionali della Fiera e i volontari dell’associazione “Regalami un sorriso” che, per un giorno, si sono offerti di portare allegria e spensieratezza ai più piccoli utenti dell’hub.

© Riproduzione riservata