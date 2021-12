Sarà rifatto il manto delle strade a Bagheria, si parte con via del Cavaliere

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in diverse strade cittadine. A darne notizia il sindaco Filippo Maria Tripoli e l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Barone.

Oggi si parte con via del Cavaliere, ma l'elenco è lungo e si arriverà anche in via Mattarella.

Tra le strade previste che saranno oggetto di riqualificazione: Via Severino, via Derelitto, via Gagliardo, via Puleo, via G. Bagnera, via Coffaro, via Lo Ré, via Favazzi, via Caronia, via Tibullo, via Sant'Isidoro monte, via Danubio e, come detto, via del Cavaliere

A seguito di una gara, per un importo di 270 mila euro, si è aggiudicata l'appalto la ditta Alfano di Cianciano Agrigento.

Responsabile unico del procedimento è il geometra Sergio Palumbo, progettista, direttore dei lavori e collaudatore è il geometra Tommaso Sciortino.

I lavori che serviranno a migliorare alcune arterie cittadine potrebbero causare qualche temporaneo disagio alla circolazione. Per questo motivo sono in servizio presso l'arteria oggetto dei lavori 8 vigili per indicare agli automobilisti le strade alternative da percorrere.

Intanto sono al lavoro degli operai per sistemare la rotatoria di via Mattarella, realizzata più di 30 anni fa.

