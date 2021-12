Balcone pericolante in corso Calatafimi, paura a Palermo. Il video dell'intervento dei vigili del fuoco

Un balcone pericolante si è distaccato ed è parzialmente ceduto in corso Calatafimi, a Palermo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale. La strada è stata chiusa e i pompieri hanno messo in sicurezza la zona, salendo con la scala mobile.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, a quell'ora molte delle numerosissime attività commerciali della zona erano ancora chiuse e il traffico, visto che la maggior parte delle scuole e gli uffici il sabato sono chiusi, era abbastanza fluido. Solo per questo le conseguenze per la circolazione delle auto non sono state "catastrofiche", come sarebbe avvenuto invece in qualsiasi altro giorno della settimana, in una strada già normalmente caotica.

Gli uomini della polizia municipale hanno bloccato per ore la strada per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in tutta sicurezza, anche con l'aiuto di una motoscala, e rimuovere le parti di balcone pericolanti che rischiavano di precipitare sul marciapiede di corso Calatafimi.

