A Palermo piove senza sosta, strade e scantinati allagati, disagi per la circolazione. Video

A Palermo piove senza sosta da ieri pomeriggio. Strade, box e cantine allagati, il sottopasso di via Belgio chiuso al traffico per diverse ore, vie trasformate in fiumi, automobilisti intrappolati nelle vetture. Questo lo scenario all'alba di questa mattina. Disagi anche in via Matteo Bonello, in zona Papireto a cui fannno riferimento le immagini.

Strade come fiumi allo Zen, disagi a Mondello e in via La Malfa

Le maggiori criticità si riscontrano a Mondello, in via Ugo La Malfa, allo Zen con le strade trasformate in fiumi, in via Lanza di Scalea dove in alcuni punti non era possibile attraversare la strada. Tante le telefonate ai vigili del fuoco e gli interventi effettuati. Diversi gli interventi della polizia municipale e del personale della Protezione Civile, per chiusure e limitazioni al traffico di alcuni tratti viari a Palermo. In via Lanza di Scalea a causa del livello dell’acqua è stato impossibile attraversare la strada. In via Luigi Einaudi, le caditoie sono otturate. I negozi e le portinerie sono state quindi costrette a dotarsi di alcune pedane per potere transitare. Quadro critico in via Galatea, dove alcuni tombini sono stati sollevati dalla pressione dell’acqua. L’acqua piovana, mista alla fognatura, ha superato il livello del marciapiede. Allagamenti anche in via delle Rose e nelle arterie limitrofe. Problemi segnalati anche a piazza della Pace, nel quartiere di Borgo Vecchio, in via Messina Marine e nell’area di Acqua dei Corsari. La forte pioggia ha causato disagi anche in viale Regione Siciliana. E’ stato

temporaneamente chiuso per allagamento il sottopasso di via Belgio, in direzione Trapani. La struttura, inibita al traffico intorno alle 21, è stata riaperta al traffico intorno alla mezzanotte. Allagata anche la bretella di via Ugo La Malfa.

Capaci, la piogia ingrossa il torrente Ciachea: è allarme

A Capaci la pioggia ingrossa il torrente Ciachea, il sindaco: "Massima attenzione". La prefettura di Palermo, intanto, ha trasmesso una comunicazione di fase allerta pericolo 1 per maggiore carico di acque sul fiume Eleuterio. Il sovraccarico di acqua avviene per effetto del superamento della quota massima in caso di piene eccezionali presso le dighe di Scanzano e di Rosella del territorio di Piana degli Albanesi a causa delle recenti piogge. La protezione civile comunale ha attuato il previsto piano di emergenza.

© Riproduzione riservata