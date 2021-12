Palermo, Bonagia piena di rifiuti: la Rap potenzia gli interventi, guerra agli ingombranti

Un quartiere che annaspa tra i rifiuti. A Bonagia molte strade sono invase dall’immondizia. Cassonetti stracolmi e sacchetti che ormai vengono abbandonati nei marciapiedi. Questo quartiere è il caso simbolo a Palermo, dove a macchia di leopardo ci sono cumuli di spazzatura non raccolta.

A Bonagia è uno scenario più diffuso, come si vede da questo video. La Rap assicura che sta intervenendo e che nelle prossime ore verranno liberate le strade da altri rifiuti, dopo che nell'ultimo giorno sono state rimosse circa 65 tonnellate di immondizia. Potenziato il servizio di raccolta, nel mirino ci sono anche gli ingombranti che spuntano quotidianamente in ogni angolo di Palermo.

Gli operai della municipalizzata la scorsa notte sono intervenuti soprattutto in alcune strade di Falsomiele, nelle bretelle di viale Regione Siciliana, in via Aloi, in largo delle Rondini, nelle vie Capinera, dell’Usignolo, Pellicano. Nelle prossime ore le operazioni di raccolta riguarderanno più intensamente Bonagia, quartiere che, come spiega la Rap, "è ad alta densità abitativa e i cassonetti si riempiono più velocemente".

Ma è tutta la città ad aver sofferto negli ultimi giorni. La Rap fa sapere che "su alcuni itinerari della raccolta indifferenziata, da cassonetto stradale, nonostante l’azienda stia continuando con interventi straordinari, anche con l’ausilio di gruppi pala, per minimizzare i disagi, continuano a sussistere, in città, difficoltà nell’espletamento del servizio dovuto, di fatto, ai tempi di attesa per lo scarico dei compattatori presso la discarica di Bellolampo in considerazione delle note difficoltà della sesta vasca con i volumi in via di esaurimento".

Per fronteggiare le criticità, la Rap ha potenziato il servizio di raccolta impiegando personale anche fuori dell’orario ordinario. Ma ad aggravare la situazione ci sono i tanti ingombranti abbandonati in tutta la città. Dall’1 al 3 dicembre ne sono stati rimossi 1.294 in 52 strade. In corso Calatafimi uno degli ultimi interventi.

