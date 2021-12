Strade di Palermo trasformate in discarica, l'appello dei residenti: "Utilizzare le telecamere"

Strade di Palermo trasformate in discarica. È quanto denunciano gli abitanti del quartiere San Filippo Neri che hanno scritto a redazioneweb@gds.it per segnalare il degrado in alcune strade, in particolare via San Nicola all'incrocio con via Rocky Marciano. Gli abitanti segnalano anche l'impossibilità di transitare con le auto in alcune strade a causa dei tanti rifiuti non raccolti da molti giorni.

"Ho segnalato al Presidente del quartiere già da tempo questo stato di cose invitandolo, sulla base di una delibera approvata in consiglio di quartiere, di applicare le trappole video per sanzionare gli approfittatori", scrive una lettrice. "Spero che si possa provvedere ancor prima che qualche irresponsabile dia fuoco a tutti questi rifiuti, procurando un danno ecologico liberando diossina ed altri veleni", aggiunge.

La Rap, interpellata, ha fatto sapere che tra oggi e domani si interverrà nell'area con squadre afferenti la raccolta differenziata che in questi giorni stanno aiutando l'area indifferenziata in una parte della città.

