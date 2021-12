Palermo, aggressioni presso la delegazione comunale di Brancaccio. Gli impiegati: "Vogliamo tutele"

Vetri rotti, paravento di una moto di un impiegato danneggiato, aggressioni verbali. I lavoratori della delegazione comunale Postazione Brancaccio di Palermo chiedono un intervento delle forze dell'ordine e un sistema di portierato consono. "Ieri abbiamo ricevuto l'ennesima aggressione di chi non ha la pazienza di attendere i tempi tecnici per il rilascio dei documenti. Vogliamo la tutela degli impiegati, non ne possiamo più. Veniamo aggrediti giornalmente verbalmente e fisicamente", dice un impiegato.

Ieri erano dovute intervenire le forze dell'ordine nella postazione per sedare gli animi di alcuni utenti che avevano preteso, dopo mesi di attesa, l’espletamento di più pratiche. Il consigliere Giovanni Inzerillo, presidente della IV Commissione Consiliare, aveva parlato di "incresciosa vicenda".

Inzerillo, facendo proprie le richieste dei lavoratori, chiede "all’amministrazione comunale, nella persona dell’assessora Marano, la possibilità di garantire la presenza di un agente della polizia municipale, o di dare mandato ad un’agenzia di polizia privata, vista la carenza di personale, per garantire la sicurezza nelle otto circoscrizioni e tutelare i lavoratori ed evitare il ripetersi di questi episodi spiacevoli".

