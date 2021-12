Palermo, primi vaccini in parrucchieria. Reina: "Il progetto diventi nazionale"

Vaccini in parrucchieria: a Palermo le dosi vengono somministrate anche tra uno shampoo e una piega. Venuti a conoscenza dell’iniziativa attraverso giornali e social, alcuni cittadini si sono recati presso il salone di bellezza in via XX Settembre, a Palermo, per la somministrazione del vaccino.

L'idea della somministrazione è di Nunzio Reina, parrucchiere palermitano e responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, che in un giorno ha raccolto circa trenta prenotazioni. Presente in via XX Settembre lo staff sanitario che procede con l'anamnesi e poi l'inoculazione. Bisognerà presentarsi con la carta di identità e la tessera sanitaria.

Inoltre, su iniziativa di Assofioristi (Confesercenti) è stata regalata una piccola stella di Natale a coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione. "Un modo per dire grazie di averci creduto” dice Reina. “Spero che i miei colleghi possano replicare l’iniziativa – continua –. In tanti mi hanno chiesto informazioni. Siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Voglio portare un progetto che parte da Palermo e diventi nazionale. Più siamo, prima finiamo”.

"Avere vaccinato oggi i no-vax ripaga di tutte le fatiche fatte per organizzare le giornate di prossimità. Giornate come queste servono a capire che forse non ci sono tutti questi no-vax, ma gente che va convinta e che va raggiunta a domicilio", ha detto Renato Costa, commissario provinciale per l'emergenza Covid a Palermo.

Gimbe: il 71,1% dei siciliani si è vaccinato

In Sicilia nella settimana 24-30 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (257) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (20,5%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid-19. Lo dice il report della fondazione Gimbe. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 71,1% (media Italia 77,1%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 2,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 23,2% (media Italia 31,8%). L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia è questo: Catania 140, Messina 125, Siracusa 117,Trapani 90, Caltanissetta 87, Enna 69, Ragusa 67, Palermo 64, Agrigento 62.

