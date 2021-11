Covid, oltre mille vaccinazioni al giorno per la terza dose alla Fiera di Palermo

A Palermo procede la somministrazione delle terze dosi, in numero, come dice il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa, “abbastanza incoraggiante”.

Ieri sono stati inoculati oltre mille vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo: “Sono 1700 - precisa Costa - di cui però circa 300 sono prime dosi. Ed è un dato che sta diventando la quantità media".

Per il commissario quest’ultimo è un risultato molto importante: “Vuol dire che stiamo vincendo le resistenze anche di quelle piccole sacche, che comunque continuano a esserci, di gente che non si vuole vaccinare”. A questo si aggiunge la possibilità imminente di immunizzare le fasce di età più giovani, come “i bambini dai 5 agli 11 anni”, in modo da “puntare finalmente - dice Costa - non più al contenimento del virus, ma alla sua eradicazione”.

“Se tutto va bene, e se continuiamo ad osservare i giusti accorgimenti, - conclude il commissario per l’emergenza - potremmo intravedere la luce in tarda primavera”.

