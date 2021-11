Palermo, somministrate le terze dosi nella scuola per l'autonomia dei disabili

Ancora più protetti dal Coronavirus grazie alla terza dose. La struttura commissariale anti Covid di Palermo è tornata oggi alla Yellow School, la scuola fondata e diretta da Luca De Paoli per promuovere l’autonomia dei soggetti con disabilità. Personale medico e amministrativo dell’ufficio del commissario Covid di Palermo ha somministrato le terze dosi ai ragazzi della scuola, ai loro familiari e agli insegnanti.

«Mesi fa avevo chiesto al commissario Covid di Palermo Renato Costa di venire a parlare con le famiglie dei miei studenti per fare sensibilizzazione al vaccino - ricorda De Paoli -. Lui non solo si è attivato immediatamente, ma non si è limitato a sensibilizzare: è venuto con i suoi medici a vaccinare. Prime e seconde dosi».

«Per noi Yellow School è un luogo del cuore - dichiara Costa -. Quando siamo venuti qui, ad aprile, era la prima volta che il personale della Fiera del Mediterraneo usciva dall’hub per vaccinare. Possiamo dire che è stata in assoluto la nostra prima vaccinazione di prossimità, quella da cui è partito tutto il calendario successivo e il modello dell’hub flessibile, fatto non per chiudersi in se stesso ma per aprirsi alla città. Siamo tornati in Fiera carichi di emozioni e di biglietti di ringraziamento dei ragazzi. Seguite il loro esempio: proteggetevi con la terza dose di vaccino».

