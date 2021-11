Palermo, rete antiviolenza dei carabinieri: "Femminicidi in aumento in tutta Italia"

“I femminicidi di Roberta Siragusa e Piera Caccamo hanno sconvolto la nostra regione ma anche sul fronte nazionale il trend dei femminicidi è in aumento. La violenza di genere è un problema grave e assolutamente attuale che va combattuta con idonee contromisure che non sono solo legislative ma anche a livello culturale”. A dirlo è il tenente Giada Conti, tenente del Nucleo operativo dei carabinieri di piazza Verdì ma soprattutto referente locale per la Racc, la Rete antiviolenza dei carabinieri, nel corso della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

“Il maltrattante - dice la Conti - si sente superiore rispetto alla vittima, pensa che sia una sua proprietà, questa è una delle dinamiche che spesso portano alla violenza. Bisogna insegnare alle nuove generazioni che ognuno ha gli stessi diritti e gli stessi doveri. Alle donne che soffrono e che non vogliono denunciare, dico di venire da noi e parlare, anche solo per un consiglio, ma parlatene”.

