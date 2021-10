In casa 3 chili e mezzo di cocaina: marito e moglie arrestati a Palermo

Incensurati e insospettabili. Marito e moglie sono stati arrestati a Palermo per detenzione di un grande quantitativo di cocaina. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale che, nell’ambito delle indagini sui traffici illeciti nel capoluogo, hanno scoperto l'attività della coppia di 31 e 32 anni.

Ai finanzieri erano giunte notizie su una serie di movimenti di persone sospette davanti a un’abitazione sita in via Villagrazia. Sono dunque partiti i controlli, fino alla perquisizione dell'appartamento da parte degli specialisti del Gico. All'interno della casa sono stati trovati in un vano ricavato sul tetto, tre panetti sottovuoto che contenevano complessivamente circa 3,5 kg di cocaina. La droga, una volta immessa sul mercato locale, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre 180.000 euro.

L’uomo è stato portato in carcere al Pagliarelli, mentre la moglie è agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

