Salvini: «Surreale un processo con Richard Gere che viene a testimoniare sulla mia cattiveria»

«Ditemi voi quanto è un serio un processo dove verrà da Hollywood a testimoniare sulla mia cattiveria Richard Gere. Spero che duri il meno possibile perché ci sono cose più importanti di cui occuparsi». Lo ha detto Matteo Salvini, a Palermo, al termine dell’udienza del processo sul caso Open Arms che lo vede imputato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per avere vietato, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave spagnola.

«Mi spiace solo per due cose: per il tempo che tolgo ai miei figli - ha aggiunto - e per i soldi che gli italiani spendono per questo processo politico organizzato dalla sinistra in un anno in cui gli sbarchi raddoppiano nonostante il Covid. Difendere i confini, la sicurezza l’onore di un Paese è un dovere, andare a processo perché ho fatto il mio dovere è surreale».

