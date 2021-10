Non accenna a placarsi la pioggia a Palermo. Mondello affonda. Il lungomare è allagato, acqua mista a fango che dà al viale Regina Elena un brutto colore marrone. La viabilità è compromessa, alcune strade sono impercorribili. Le auto che sono entrate nella zona pedonale riaperta in anticipo per decisione del sindaco si sono trovate spesso a lottare con l'acqua alta, come mostra questo video.

