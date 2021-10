Nubifragio a Palermo, scene già viste: strade come fiumi, box allagati e gente bloccata in auto

Strade trasformate in fiumi, box allagati e gente bloccata in auto: a Palermo si ripete sempre lo stesso copione. La pioggia battente di oggi sta creando disagi in varie zone della città e sono state tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Le criticità maggiori si sono registrate in via Villagrazia (come si vede dal video), in via Castelforte, in via Ugo la Malfa e in viale Regione Siciliana. Ma strade invase dall'acqua sono state segnalate un po' in varie parti della città: a piazza Virgilio, a Mondello, alla Favorita, in via Ernesto Basile, all'altezza dell'Università, in via Parlavecchio, in via Imera, con automobili a passo d'uomo e traffico in tilt. Disagi anche in diversi tratti dell'A29 Palermo-Mazara del Vallo.

In via Ficarezelli, in direzione di via Messina Marine, traffico in tilt non solo per la pioggia: un camion si è incastrato nell'entrata fognaria presente sulla sede stradale e sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare il mezzo pesante.

E la situazione non migliorerà nelle prossime ore: la protezione civile regionale ha diramato un avviso per allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Sicilia ed in particolare nel Palermitano, Messinese e Catanese.

Piogge, dunque, in Sicilia anche stanotte e domani ma la situazione meteo dovrebbe però gradatamente migliorare a partire da venerdì quando è prevista il ritorno del sole su gran parte della Regione.

