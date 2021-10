Vaccino, terze dosi al personale sanitario: ecco le prime somministrazioni a Palermo

Via alle somministrazioni delle terze dosi di vaccino al personale sanitario. Al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo in 25 oggi hanno ricevuto la dose booster del vaccino.

"Stiamo parlando di una dose aggiuntiva per rinforzare l'immunità - spiega il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa - perché col tempo, come è noto per tutti i vaccini, l'immunità tende a diminuire. Ovviamente con i criteri di una vaccinazione di massa, quindi privilegiando i fragili e i fragilissimi".

Tra il gruppo di medici che si è sottoposto all’inoculazione, oltre al commissario Costa, la direttrice del pronto soccorso dell’ospedale Cervello Tiziana Maniscalchi; il direttore del 118 Fabio Genco; i primari delle Rianimazioni del Civico, Cervello e Ismett, rispettivamente Vincenzo Mazzarese, Baldo Renda e Antonio Arcadipane.

"Accedere alla terza dose per i medici è importante - continua Costa - è un momento di attenzione in più e io credo che il personale sanitario se la merita questa attenzione in più perché continua ad essere impiegato in prima linea".

L’iniezione di richiamo, verrà praticata a tutti gli operatori sanitari trascorsi almeno sei mesi dall’ultima inoculazione, a completamento del ciclo vaccinale.

© Riproduzione riservata